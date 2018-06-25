Порошенко пообещал Балуху сделать все возможное для его освобождения
Президент поблагодарил украинского политзаключенного за мужество.
Президент Украины Петр Порошенко пообещал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, который держит голодовку в крымском СИЗО, сделать все возможное для его освобождения.
Таким образом президент отреагировал на письмо Балуха из изолятора.
"Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество. Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда иметь возможность пожать Вашу руку на свободной украинской земле", - говорится в фейсбуке Порошенко.
Напомним, ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники роSSийской спецслужбы утверждали, что якобы нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Оккупационный суд признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4600 гривен).
Защита Балуха и правозащитники убеждены, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил на своем доме.
В марте 2018 года он объявил голодовку, и к третьей декаде июня потерял около 30 кг веса.
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