Боевики целенаправленно уничтожают поселок Пивденное, который недавно освободили силы ООС

Военные не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны роSSийских оккупантов.

Наемники роSSийско-оккупационных войск целенаправленно уничтожают населенные пункты Донецкой и Луганской областей после их деоккупации военнослужащими Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Север".

"Поселок городского типа Пивденное (Донецкая область) был освобожден без боев, поэтому гражданская инфраструктура здесь почти не пострадала, но роSSийские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда жителей", - говорится в сообщении.

В частности, жилые кварталы наемники РФ обстреливали осветительными минами, снарядами и трассирующими пулями.

Фото: Nastka Fedchenko
Фото: Nastka Fedchenko
Фото: Nastka Fedchenko
Фото: Nastka Fedchenko
Фото: Nastka Fedchenko
Фото: Nastka Fedchenko

"В такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, огонь перебрасывается с дома на дом почти мгновенно. Военные, защищающие поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны роSSийских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей делает невозможным сохранение инфраструктуры и гражданских зданий", - говорится в сообщении.

Более того, террористы также бьют по любому транспорту, движущемуся в сторону поселка или из него.

По словам военнослужащих Вооруженных сил Украины, такие действия бандформирований направлены на распространение паники среди местных жителей и ухудшение их морально-психологического состояния.

"Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству, при этом постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж: "Если бы здесь не было украинских военных – по вам бы не стреляли", - говорится в сообщении.

Такие действия боевиков свидетельствуют об их равнодушии к вопросам восстановления мирной жизни в зоне конфликта, резюмируют военные.

Напомним, украинские военные освободили от боевиков поселок Пивденное Донецкой области 17 мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
Кравчук не верит в возвращение Донбасса в унитарное подчинениеКравчук не верит в возвращение Донбасса в унитарное подчинение
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Блок рекламы


Похожие новости
Медикам запретили проводить вскрытие: Боевики в "ЛНР" убили двоих местных жителейМедикам запретили проводить вскрытие: Боевики в "ЛНР" убили двоих местных жителей
Полиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствияПолиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствия
ГПУ собирается реорганизовать департамент, который ведет дела МайданаГПУ собирается реорганизовать департамент, который ведет дела Майдана
Военные задержали офицера ВСУ, который перешел на сторону "ЛНР"
Боевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за суткиБоевики 36 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки
Боевики не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы в ТорецкеБоевики не дают гарантий безопасности на ремонт дамбы в Торецке
Боевики открыли "предупредительный" огонь в строну наблюдателей ОБСЕ под МариуполемБоевики открыли "предупредительный" огонь в строну наблюдателей ОБСЕ под Мариуполем
Боевики "ДНР-ЛНР" активизировали воздушную разведку и боевую подготовку, - ИСБоевики "ДНР-ЛНР" активизировали воздушную разведку и боевую подготовку, - ИС
Силы ООС уничтожили пятерых боевиковСилы ООС уничтожили пятерых боевиков
Полиция открыла огонь по автомобилю, который пытался прорваться в зону ООСПолиция открыла огонь по автомобилю, который пытался прорваться в зону ООС
Последние новости
Подгружаем последние новости