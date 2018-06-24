Боевики целенаправленно уничтожают поселок Пивденное, который недавно освободили силы ООС

Военные не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны роSSийских оккупантов.

Наемники роSSийско-оккупационных войск целенаправленно уничтожают населенные пункты Донецкой и Луганской областей после их деоккупации военнослужащими Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования "Север".

"Поселок городского типа Пивденное (Донецкая область) был освобожден без боев, поэтому гражданская инфраструктура здесь почти не пострадала, но роSSийские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда жителей", - говорится в сообщении.

В частности, жилые кварталы наемники РФ обстреливали осветительными минами, снарядами и трассирующими пулями.

Фото: Nastka Fedchenko Фото: Nastka Fedchenko Фото: Nastka Fedchenko Фото: Nastka Fedchenko Фото: Nastka Fedchenko Фото: Nastka Fedchenko

"В такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, огонь перебрасывается с дома на дом почти мгновенно. Военные, защищающие поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны роSSийских оккупантов. Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей делает невозможным сохранение инфраструктуры и гражданских зданий", - говорится в сообщении.

Более того, террористы также бьют по любому транспорту, движущемуся в сторону поселка или из него.

По словам военнослужащих Вооруженных сил Украины, такие действия бандформирований направлены на распространение паники среди местных жителей и ухудшение их морально-психологического состояния.

"Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству, при этом постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж: "Если бы здесь не было украинских военных – по вам бы не стреляли", - говорится в сообщении.

Такие действия боевиков свидетельствуют об их равнодушии к вопросам восстановления мирной жизни в зоне конфликта, резюмируют военные.

Напомним, украинские военные освободили от боевиков поселок Пивденное Донецкой области 17 мая.