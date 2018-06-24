Генсек Совета Европы завтра официально попросит фюрера РФ помиловать Сенцова

Вопрос освобождения украинских политзаключенных могут включить в повестку дня заседания ПАСЕ в понедельник.

Генсек Совета Европы завтра официально попросит Путина помиловать Сенцова
Фото: http://kommersant.ua

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту РоSSии Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в роSSийской колонии. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря Даниэль Хольтген, пишет DW.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Хольтген.

Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал роSSийскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

"РоSSийская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Хольтген.

Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника.

В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи решит, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить Путина о помиловании.


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