В пятницу, 22 июня, на Пейзажной аллее в Киеве бесплатный концерт под открытым небом дал известный роSSийский рок-музыкант, солист группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

Музыканты исполнили хиты разных лет – «Стучатся в двери травы», «Марш священных коров», «Когда пройдет боль», а также посвященную роSSийским журналистам-пропагандистам композицию «Собачий вальс», пишет « Лига ».

Во время выступления из-за спин артистов показался молодой человек и поднял плакат с надписью «Геть рашистів з України». Гребенщиков попросил его убрать плакат, а когда молодчика силой вывели за пределы импровизированной сцены, музыкант пожелал ему «все-таки прийти в себя».

«Он гражданин РоSSии. Он говорил, что с радостью выступит на оккупированных территориях. Он говорил, что украинцы и россияне – это один народ. Это рашист, он говорит то же, что и Путин», — не унимался молодой человек, стараясь прекричать звучащую песню «Гарсон номер два».