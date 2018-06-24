Гребенщикова во время концерта в Киеве обвинили в «рашизме»
Музыканты исполнили хиты разных лет – «Стучатся в двери травы», «Марш священных коров», «Когда пройдет боль», а также посвященную роSSийским журналистам-пропагандистам композицию «Собачий вальс», пишет «
Во время выступления из-за спин артистов показался молодой человек и поднял плакат с надписью «Геть рашистів з України». Гребенщиков попросил его убрать плакат, а когда молодчика силой вывели за пределы импровизированной сцены, музыкант пожелал ему «все-таки прийти в себя».
«Он гражданин РоSSии. Он говорил, что с радостью выступит на оккупированных территориях. Он говорил, что украинцы и россияне – это один народ. Это рашист, он говорит то же, что и Путин», — не унимался молодой человек, стараясь прекричать звучащую песню «Гарсон номер два».
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Политика
24.06.2018 10:08