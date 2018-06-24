Пятеро украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Наиболее активные боевые действия шли на мариупольском направлении.

Пятеро украинских военных ранены на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 23 июня, роSSийские оккупационные войска 25 раз применяли прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Об этом сообщает штаб ООС.

"Подавляющее большинство боевых действий проходила с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП", - говорится в сообщении.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что в Луганской области. Не прекращались боевые действия на донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

В темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенной Минскими договоренностями.

Пятеро украинских защитников получили ранения. Все они госпитализированы.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.

Напомним, наемники РФ на Донбассе обстреляли протестующих против произвола оккупантов.


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