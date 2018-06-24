Пятеро украинских военных ранены на Донбассе за сутки

Наиболее активные боевые действия шли на мариупольском направлении.

За прошедшие сутки, 23 июня, роSSийские оккупационные войска 25 раз применяли прицельный огонь по украинским позициям на Донбассе, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Об этом сообщает штаб ООС.

"Подавляющее большинство боевых действий проходила с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП", - говорится в сообщении.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что в Луганской области. Не прекращались боевые действия на донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

В темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенной Минскими договоренностями.

Пятеро украинских защитников получили ранения. Все они госпитализированы.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.