В Аргентине передали в суд дело о кокаине в роSSийском посольстве

Обвиняемые свою вину не признают.

?В Аргентине передали в суд дело о кокаине в роSSийском посольстве
Фото: clarin.com

В Аргентине передали в суд дело о кокаине, найденном в школе при роSSийском посольстве, пишет "Настоящее время" со ссылкой на адвоката обвиняемых Лилиану Борисюк.

Процесс начнется в ноябре-декабре этого года и будет проходить в открытом режиме.

Обвинения предъявили полицейскому Ивану Близнюку и корабельному механику Александру Чикало, они не признают свою вину. "Местные власти хотели что-то такое прикрыть и специально подставили русских ребят с аргентинским гражданством в эту ситуацию", - предположила адвокат.

В суде в качестве свидетеля должен будет выступить первый секретарь диппредставительства Олег Воробьев. Самого посла Виктора Коронелли, который сообщил о кокаине аргентинской полиции, к тому моменту в Буэнос-Айресе уже не будет. Его перевели на работу в Мексику.

Напомним, 22 февраля стало известно, что в школе при посольстве обнаружили 389 кг кокаина, упакованных в большие чемоданы. По версии министерства безопасности Аргентины, содержимое чемоданов подменили на муку, после чего груз увезли в РоSSии на самолете, на котором с официальным визитом в Буэнос-Айрес прилетал секретарь Совбеза РоSSии Николай Патрушев.

В Аргентине задержали двоих россиян, еще одного подозреваемого, Андрея Ковальчука, арестовали в Германии, трое фигурантов дела - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов - арестованы в РоSSии.

Следствие считает, что кокаин на хранение в подсобном помещении школы при посольстве РоSSии передал Ковальчук. Сам Ковальчук утверждает, что купил в Аргентине кофе.


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