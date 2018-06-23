Четверо украинских военных ранены с начала дня на Донбассе
Активизировались боевые действия на мариупольском направлении.
Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в субботу, 23 июня. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.
По состоянию на 18:00 на Донбассе было восемь обстрелов, но пять из них - их тяжелого вооружения.
Значительно активизировались боевые действия на мариупольском направлении, где четырежды из артиллерии калибра 122 мм обстреляли позиции возле Лебединского, Талаковки, Водяного.
Минометы калибра 120 мм использовались боевиками в районе Каменки.
Также стреляли возле населенных пунктов Степное, Пески, Широкино.
Напомним, в пятницу роSSийско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Потерь среди украинских военных не было.
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