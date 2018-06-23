Четверо украинских военных ранены с начала дня на Донбассе

Активизировались боевые действия на мариупольском направлении.

Четверо украинских военных ранены с начала дня на Донбассе
Фото: facebook.com/ato.news

Четверо украинских военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе в субботу, 23 июня. Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

По состоянию на 18:00 на Донбассе было восемь обстрелов, но пять из них - их тяжелого вооружения.

Значительно активизировались боевые действия на мариупольском направлении, где четырежды из артиллерии калибра 122 мм обстреляли позиции возле Лебединского, Талаковки, Водяного.

Минометы калибра 120 мм использовались боевиками в районе Каменки.

Также стреляли возле населенных пунктов Степное, Пески, Широкино.

Напомним, в пятницу роSSийско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них восемь раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Потерь среди украинских военных не было.


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