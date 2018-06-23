Делегация УПЦ МП прибыла в Стамбул на встречу с Варфоломеем

Священнослужители планируют обсудить вопрос автокефалии для украинской церкви.

Делегация Украинской православной церкви (Московского патриархата) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом говорится на сайте церкви.

Делегацию священного синода УПЦ (Московского патриархата) возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

Фото: facebook.com / Одесская епархия УПЦ МП

Как заявляли в УПЦ МП, на встрече планировали обсудить вопрос предоставления томоса Украинской автокефальной церкви. Представители делегации намеревались предложить свои пути решения и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что митрополиты УПЦ МП летят в Стамбул агитировать против автокефалии для Украины. Также он сообщил, что перелет финансирует нардеп Новинский.