Делегация УПЦ МП прибыла в Стамбул на встречу с Варфоломеем
Священнослужители планируют обсудить вопрос автокефалии для украинской церкви.
Делегация Украинской православной церкви (Московского патриархата) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Об этом говорится на сайте церкви.
Делегацию священного синода УПЦ (Московского патриархата) возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.
Как заявляли в УПЦ МП, на встрече планировали обсудить вопрос предоставления томоса Украинской автокефальной церкви. Представители делегации намеревались предложить свои пути решения и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.
Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что митрополиты УПЦ МП летят в Стамбул агитировать против автокефалии для Украины. Также он сообщил, что перелет финансирует нардеп Новинский.
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23.06.2018 13:35