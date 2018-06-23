Делегация УПЦ МП прибыла в Стамбул на встречу с Варфоломеем

Священнослужители планируют обсудить вопрос автокефалии для украинской церкви.

Делегация Украинской православной церкви (Московского патриархата) прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом говорится на сайте церкви.

Делегацию священного синода УПЦ (Московского патриархата) возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ (МП) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

Фото: facebook.com / Одесская епархия УПЦ МП

Как заявляли в УПЦ МП, на встрече планировали обсудить вопрос предоставления томоса Украинской автокефальной церкви. Представители делегации намеревались предложить свои пути решения и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что митрополиты УПЦ МП летят в Стамбул агитировать против автокефалии для Украины. Также он сообщил, что перелет финансирует нардеп Новинский.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Тымчук: митрополиты УПЦ МП летят в Стамбул агитировать против автокефалии для УкраиныТымчук: митрополиты УПЦ МП летят в Стамбул агитировать против автокефалии для Украины
Вышинский требует от следователя встречу с роSSийским консуломВышинский требует от следователя встречу с роSSийским консулом
Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд разрешить встречу с СущенкоПосольство Украины повторно просит Мосгорсуд разрешить встречу с Сущенко
Денисову не пустили на встречу к политзаключенному Карпюку (обновлено)Денисову не пустили на встречу к политзаключенному Карпюку (обновлено)
Белый дом: Трамп отменил встречу с Ким Чен ЫномБелый дом: Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
КНДР отменила встречу с Южной КореейКНДР отменила встречу с Южной Кореей
Волкер провел встречу с командующим ООС Наевым на ДонбассеВолкер провел встречу с командующим ООС Наевым на Донбассе
КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне 16 маяКНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне 16 мая
РоSSийская делегация на Евровидении пронесла по улицам Лиссабона флаги ДНР и ЛНРРоSSийская делегация на Евровидении пронесла по улицам Лиссабона флаги ДНР и ЛНР
Трамп согласовал встречу с Ким Чен ЫномТрамп согласовал встречу с Ким Чен Ыном
Последние новости
Подгружаем последние новости