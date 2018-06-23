Более 150 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Эфиопии

В акции участвовали несколько десятков тысяч человек.

Более 150 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Эфиопии
Фото: fitsumaregaa witter

В Эфиопии в результате взрыва на митинге в поддержку премьер-министра страны пострадали более 150 человек, один человек умер в больнице. Об этом министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман написал в субботу, 23 июня, в Twitter, передает "Немецкая волна".

"На данный момент, по данным полиции и больниц, 154 человека получили ранения. Из них 10 находятся в критическом состоянии. Один пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в субботу утром на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии выступал перед своими сторонниками. В акции участвовали несколько десятков тысяч человек. Причина взрыва на данный момент остается неизвестной. Полиция начала расследование.

Глава правительства расценивает случившееся как "хорошо спланированную атаку". "Любовь всегда побеждает. Убийство других является поражением. Заявляю тем, кто пытался разобщить нас - у вас не получилось", - отметил премьер-министр Эфиопии в телевизионном выступлении.

Абий Ахмед, заняв в апреле 2018 года пост главы правительства, начал проводить курс реформ в стране, в частности, объявил амнистию для сотен заключенных, заявил о готовности начать диалог с оппозиционными силами, инициировал мирные переговоры с Эритреей.

Напомним, ранее Саудовская Аравия отпустила 690 эфиопских заключенных по просьбе премьер-министра.


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