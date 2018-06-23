В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА

Теракт был заказан кураторами из РоSSии.

Сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора. Об этом говорится на сайте СБУ .

Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua

Исполнительницу теракта задержали во время закладки взрывчатки под памятный знак.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона роSSийские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления"... Одна из участниц группы получила от роSSийских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".

По информации СБУ , с 2014 года члены группы "Харьковское движение сопротивления" специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

Контрразведчики СБ Украины также установили, что в апреле 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

Напомним, ранее правоохранители обезвредили харьковскую ОПГ, которая устроила 12 подрывов и поджогов аптек.