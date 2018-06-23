В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА

Теракт был заказан кураторами из РоSSии.

Сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора. Об этом говорится на сайте СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Исполнительницу теракта задержали во время закладки взрывчатки под памятный знак.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона роSSийские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления"... Одна из участниц группы получила от роSSийских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".

По информации СБУ, с 2014 года члены группы "Харьковское движение сопротивления" специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

Контрразведчики СБ Украины также установили, что в апреле 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.

Напомним, ранее правоохранители обезвредили харьковскую ОПГ, которая устроила 12 подрывов и поджогов аптек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
"Укроборонпром" подал иск против журнала "Новое время" за публикацию о БМП"Укроборонпром" подал иск против журнала "Новое время" за публикацию о БМП
В Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсоветеВ Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсовете
Полиция задержала 15 чиновников на взятках общей суммой 786 тыс. гривенПолиция задержала 15 чиновников на взятках общей суммой 786 тыс. гривен
Возле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранатыВозле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранаты
РоSSийский омбудсмен: за время голодовки Сенцов поправился на 2 кгРоSSийский омбудсмен: за время голодовки Сенцов поправился на 2 кг
СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"СБУ задержала жителя Мариуполя - шпиона "ДНР"
Сезар Хименес: За время президентства Мадуро средние зарплаты в Венесуэле упали с $300 до 3$Сезар Хименес: За время президентства Мадуро средние зарплаты в Венесуэле упали с $300 до 3$
В Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрелВ Зайцево во время раздачи волонтерской помощи произошел обстрел
По просьбе Ким Кардашьян Трамп помиловал приговоренную к пожизненному женщинуПо просьбе Ким Кардашьян Трамп помиловал приговоренную к пожизненному женщину
В Донецкой области СБУ задержала разведчика "ДНР"В Донецкой области СБУ задержала разведчика "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости