В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
Теракт был заказан кураторами из РоSSии.
Сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора. Об этом говорится на сайте СБУ.
Исполнительницу теракта задержали во время закладки взрывчатки под памятный знак.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона роSSийские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления"... Одна из участниц группы получила от роSSийских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".
По информации СБУ, с 2014 года члены группы "Харьковское движение сопротивления" специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.
Контрразведчики СБ Украины также установили, что в апреле 2018 спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности.
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.
Напомним, ранее правоохранители обезвредили харьковскую ОПГ, которая устроила 12 подрывов и поджогов аптек.
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