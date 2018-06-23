Кандидатов в присяжные по делу Манафорта расспросят о друзьях в Украине

pol-manafort

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера планирует расспросить потенциальных присяжных в рамках судебного процесса по экс-менеджера избирательной кампании Трампа Пола Манафорта об отношении к налоговой системе, а также об Украине.

Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

«Прокуроры внесли в четверг просьбу использовать анкету объемом 20 страниц для будущих присяжных на запланированном в следующем месяце судебном заседании в Александрии (штата Вирджиния, пригород Вашингтона — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в предложенной офисом Мюллера анкете содержатся вопросы о понимании влияния досудебного разглашения информации, есть ли у кандидатов друзья или родственники, которые имеют связи с Украиной, и не привлекались ли кандидаты в присяжные к ответственности за нарушение налогового законодательства.

По процедуре, в США судьи сами определяются с перечнем вопросов для кандидатов в присяжные.

Как известно, Пол Манафорт обвиняется судом в Вирджинии в сокрытии от налоговой службы доходов в размере десятков миллионов долларов, полученных за свою деятельность советника в Украине в пользу пророSSийских политиков. Кроме того, в отношении экс-руководителя кампании Трампа проводится параллельное судебное разбирательство в Вашингтоне.

Источник: Укринформ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"
Контрразведка СБУ пресекла продажу в Украине радиоактивного вещества Радий-226Контрразведка СБУ пресекла продажу в Украине радиоактивного вещества Радий-226
Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживанияТурчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания
СБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в судСБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в суд
Заседание по делу Крысина перенесли на 22 июняЗаседание по делу Крысина перенесли на 22 июня
Эрдоган обещает помощь Украине в освобождении заложников и политзаключенных из РФ
Порошенко призвал Европу помочь Украине в борьбе с коррупциейПорошенко призвал Европу помочь Украине в борьбе с коррупцией
В Украине уменьшилось количество пыток, - спецдокладчик ООНВ Украине уменьшилось количество пыток, - спецдокладчик ООН
РоSSия вливает большие деньги для внесения раздора в УкраинеРоSSия вливает большие деньги для внесения раздора в Украине
В СБУ показали новые видеодоказательства по делу БабченкоВ СБУ показали новые видеодоказательства по делу Бабченко
Последние новости
Подгружаем последние новости