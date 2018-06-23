Кандидатов в присяжные по делу Манафорта расспросят о друзьях в Украине

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера планирует расспросить потенциальных присяжных в рамках судебного процесса по экс-менеджера избирательной кампании Трампа Пола Манафорта об отношении к налоговой системе, а также об Украине.

Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

«Прокуроры внесли в четверг просьбу использовать анкету объемом 20 страниц для будущих присяжных на запланированном в следующем месяце судебном заседании в Александрии (штата Вирджиния, пригород Вашингтона — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в предложенной офисом Мюллера анкете содержатся вопросы о понимании влияния досудебного разглашения информации, есть ли у кандидатов друзья или родственники, которые имеют связи с Украиной, и не привлекались ли кандидаты в присяжные к ответственности за нарушение налогового законодательства.

По процедуре, в США судьи сами определяются с перечнем вопросов для кандидатов в присяжные.

Как известно, Пол Манафорт обвиняется судом в Вирджинии в сокрытии от налоговой службы доходов в размере десятков миллионов долларов, полученных за свою деятельность советника в Украине в пользу пророSSийских политиков. Кроме того, в отношении экс-руководителя кампании Трампа проводится параллельное судебное разбирательство в Вашингтоне.