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Помощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской области Авария произошла на трассе Киев - Харьков в пятницу. Помощник народного депутата Александра Вилкула Сергей Маркаев погиб в автомобильной катастрофе. Об этом депутат сообщил на своей странице в фейсбуке. Фото: pl.npu.gov.ua Фото: pl.npu.gov.ua По данным агентства УНН, авария произошла в пятницу, 23 июня, на территории Полтавской области. Местная полиция накануне сообщила, что около 14:35 на трассе Киев-Харьков возле села Коноплянка Великобагачанского района столкнулись легковой автомобиль Hyundai Tucson и грузовик Daf. Водитель кроссовера погиб на месте. За рулем, по данным агентства, находился именно помощник нардепа. Сергей Маркаев был помощником Вилкула на общественных основаниях. Фото: facebook.com / Сергей Маркаев

LB.ua

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