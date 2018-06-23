Помощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской области

Авария произошла на трассе Киев - Харьков в пятницу.

Помощник народного депутата Александра Вилкула Сергей Маркаев погиб в автомобильной катастрофе.

Об этом депутат сообщил на своей странице в фейсбуке.

Фото: pl.npu.gov.ua
Фото: pl.npu.gov.ua

По данным агентства УНН, авария произошла в пятницу, 23 июня, на территории Полтавской области.

Местная полиция накануне сообщила, что около 14:35 на трассе Киев-Харьков возле села Коноплянка Великобагачанского района столкнулись легковой автомобиль Hyundai Tucson и грузовик Daf. Водитель кроссовера погиб на месте. За рулем, по данным агентства, находился именно помощник нардепа.

Сергей Маркаев был помощником Вилкула на общественных основаниях.

Фото: facebook.com / Сергей Маркаев


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