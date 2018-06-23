Польша отложила строительство стены против АЧС на границе с Украиной и Беларусью

Варшава ожидает оценки EFSA относительно эффективности заграждения.

Польша отложила строительство стены против АЧС на границе с Украиной и Беларусью
Фото: vet.gov.ua

Новоназначенный министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский пока не видит смысла в строительстве заграждения на границе с Белорусью и Украиной с целью борьбы против АЧС. Об этом сообщает Укринформ.

"Решение (по поводу строительства заграждения – ред.) не принято... Я сейчас не вижу в этому смысла. Если ныне кто-то меня убедит, что в этом есть смысл, то я буду поддерживать его строительство, но пока что не вижу в этом большой необходимости", - отметил Ардановский.

Он сообщил, что Польша обратилась в EFSA, чтобы этот европейский институт дал свою профессиональную оценку, будет ли заграждение эффективным противодействием для распространения АЧС. Министр отметил, что Варшава ждет ответа, от которого будет зависеть окончательное решение в вопросе строительства заграждения.

В конце декабря прошлого года президент Польши подписал спецзакон о борьбе с АЧС, предусматривающий, в частности, и строительство заграждения длиной более 1 тыс. километров на границе с Беларусью и Украиной. Стоимость его строительства в течение 2018-2021 года должна была бы составлять 130 млн злотых (35 млн долл.). При этом в первый год функционирования средства ее содержания и обслуживания должны были бы достичь 190 млн злотых (более 51 млн долл.).

Всего в Польше с 2014 года зафиксированы 128 очагов АЧС, при этом четыре последних - на этой неделе. Кроме того, за это время болезнь АЧС обнаружена у более 2,2 тыс. диких кабанов возле польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Ардановский был назначен министром сельского хозяйства Польши несколько дней назад. Предыдущий министр Кшиштоф Юргель поддерживал идею строительства этого заграждения.


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