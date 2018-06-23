Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"
Также о подозрении по аналогичным статьям сообщили родному брату Каськива.
НАБУ сообщила о подозрении еще двум участникам схемы завладения средствами по делу "Госинвестпроекта", одного из них - задержали. Об этом в субботу, 23 июня, сообщили на сайте ведомства.
Восьмым участником коррупционной схемы по завладению 259,2 млн грн оказался двоюродный брат Владислава Каськива - экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Его подозревают в совершении преступления по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 27 (виды соучастников) УК Украины.
"Кроме того, 21 июня 2018 о подозрении в совершении преступления по аналогичным статьям сообщено другому близкому родственнику экс-главы «Госинвестпроекта» (родному брату). Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов, в том числе таких, как «Качественная вода», предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и «Олимпийская надежда -2022», по которому должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако указанные проекты так и не были реализованы.
По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства ГП «Государственная инвестиционная компания», входило в сферу контроля «Госинвестпроекта», под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам «Госинвестпроекта» и ГП «Государственная инвестиционная компания».
После этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.
В общем, в совершении уголовного правонарушения, который исследуется в рамках указанного уголовного производства, пока подозревают девять человек. Кроме двух человек, которым сообщено о подозрении 21 июня 2018, речь идет о:
- экс-заместителе главы «Госинвестпроекта», который также был советником директора ГП «Государственная инвестиционная компания»;
- бывшего работника «Госинвестпроекта»;
- бывших директора и работника ГП «Государственная инвестиционная компания»;
- трех директоров частных предприятий с признаками фиктивности.
Действия указанных подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 после передачи соответствующих материалов из Главного следственного управления Национальной полиции Украины.
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