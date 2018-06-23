Правительство Чехии поддержало закон об однополых браках

Проект закона передан в парламент.

Правительство Чехии поддержало закон об однополых браках
Фото: gazeta.ua

Правительство Чехии поддержало законопроект об однополых браках, сообщает Radio Praha.

"Правительство в отставке поддержало выдвинутое депутатами предложение о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола", - говорится в сообщении.

Проект с вердиктом правительства передан в парламент.

Отмечается, что в настоящее время в Чешской Республике более 10 лет действует закон, согласно которому гомосексуалы и лесбиянки могут регистрировать партнерские отношения, регулирующие правовые, имущественные и другие вопросы.

"Этим воспользовалось примерно 4300 человек. В случае появления полноценного брака эта форма официальной регистрации союза будет отменена", - говорится в сообщении. В 2001 году Нидерланды стали первым государством, разрешившим людям одного пола заключать браки и усыновлять детей.


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