ГПУ собирается реорганизовать департамент, который ведет дела Майдана

Луценко аргументировал реорганизацию необходимостью разделения функций следствия и процессуального руководства.

Генеральная прокуратура Украины планирует реорганизовать департамент, который занимается расследованием дел Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

"Генеральный прокурор готовится подписать приказ фактически ликвидирующий Департамент специальных расследований ГПУ, который занимается расследованием дел Майдана. Руководитель департамента Сергей Горбатюк уже предупрежден через своих сотрудников о возможном увольнении с занимаемой должности в связи с реорганизацией подразделения. На последнее совещание по реорганизации Департамента Горбатюка даже не пригласили", - написал нардеп.

По его словам, формально ликвидация будет происходить путем разделения прокуроров и следователей.

"Отдел процессуальных руководителей Департамента Горбатюка будет присоединен к общему Департаменту процессуальных руководителей под руководством заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука. Следователей департамента готовят перевести в состав Главного следственного управления. Кто будет курировать их работу на данный момент неизвестно", - сообщил нардеп.

В комментариях под постом Юрий Луценко аргументировал реорганизацию департамента необходимостью разделения функций следствия и процессуального руководства, уточнив, что ни одного следователя или прокурора по делам Майдана не меняют и не увольняют.

Напомним, ранее американские криминалисты доказали, что протестующих на Майдане убивал "Беркут".