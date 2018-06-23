Лидеру одесского "Автомайдана" предоставили госохрану

Две недели назад на Устименко напали с ножом.

Лидеру одесского "Автомайдана" Виталию Устименко предоставили государственную охрану.

Об этом активист написал в Facebook.

"Через две недели после покушения мне предоставлена государственная охрана", - написал он.

Напомним, 5 июня в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Майдана, лидера местной ячейки организации "Автомайдан" Виталия Устименко. В результате нападения Устименко был ранен в бедро, также ему разбили голову. Полиция открыла дело по статье "Покушение на убийство".

Напомним, в феврале на Устименко напали титушки в Соломенском районном суде Киева . Это произошло после того, как суд принял решение отпустить мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки, а Устименко стал возмущаться произошедшим.

24 мая в Одессе во время драки на улице активист Сергей Стерненко смертельно ранил человека ножом.

По словам активиста, на него напали два человека, но он сумел отбиться. Один из нападавших сбежал и позже был задержан полицией, а второму Стерненко распорол живот ножом, ранение оказалось смертельным.

Спустя неделю после инцидента Стерненко покинул Одессу для лечения в Киеве . 18 июня он сообщил, что возвращается в Одессу по вызову следователя.

Это уже третье нападение на Стерненко за последнее время. 8 июня полиция четвертый раз отказала активисту в охране.