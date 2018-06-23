Денисова требует срочной встречи с политзаключенным Балухом
Жизнь украинского активиста находится под угрозой.
Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова требует срочно предоставить ей разрешение посетить украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 96-й день.
"Требую моего срочного доступа к Владимиру Балуху! Обращаюсь к МК Красного Креста, отделение которого расположено в Крыму, и призываю их посетить Владимира и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь!", - написала Денисова в фейсбуке.
Также омбудсмен напомнила, что Балух голодает уже 96-й день и его жизнь находится под угрозой.
Ранее сообщалось, что Балух начал сухую голодовку, однако, эта информация не подтвердилась. Адвокат Балуха уточнила, что украинский активист Владимир Балух решил усилить голодовку и употреблять только воду.
За время голодовки Балух потерял 30 кг.
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