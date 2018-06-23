Суд в Британии отказал в требовании ввести "бесполые" паспорта

Паспорт "Х" могли бы выбирать те, кто не считает себя ни мужчинами, ни женщинами.

Высокий суд Великобритании отклонил иск местной жительницы, которая требовала принять новый тип гендерно нейтральных паспортов, передает ВВС.

Кристи Элан-Кейн, родившаяся женщиной, но характеризующая себя как бесполая, требовала, чтобы в категории "пол" в паспорте появился отдельный пункт X, который могли бы выбирать те, кто не считает себя ни мужчинами, ни женщинами.

В своем исковом заявлении активистка утверждала, что процесс выдачи британских паспортов в его нынешнем виде служит проявлением гендерной дискриминации. Однако председатель Высокого суда Джереми Бейкер отказался удовлетворить иск и признать официальную политику противоправной.

В настоящее время владельцы британских паспортов должны при регистрации указывать свою гендерную принадлежность.В прошлом году Канада присоединилась к списку государств, которые по желанию граждан выдают документы без указания их гендерной принадлежности.

В настоящее время Австралия, Дания, Индия, Непал, Новая Зеландия и Мальта ввели в паспорта третью категорию "Х".

Международная организации гражданской авиации ИКАО также признает эту категорию.

Люди, относящие себя к категории "бесполые", или "нонгендер", не проходят каких-либо операций по изменению пола, что отличает их от трансгендеров. Они либо отказываются признавать бинарные категории пола как таковые, либо относят себя сразу к обеим.



