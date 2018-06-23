Суд в Британии отказал в требовании ввести "бесполые" паспорта

Паспорт "Х" могли бы выбирать те, кто не считает себя ни мужчинами, ни женщинами.

Суд в Британии отказал в требовании ввести "бесполые" паспорта
Фото: ВВС

Высокий суд Великобритании отклонил иск местной жительницы, которая требовала принять новый тип гендерно нейтральных паспортов, передает ВВС.

Кристи Элан-Кейн, родившаяся женщиной, но характеризующая себя как бесполая, требовала, чтобы в категории "пол" в паспорте появился отдельный пункт X, который могли бы выбирать те, кто не считает себя ни мужчинами, ни женщинами.

В своем исковом заявлении активистка утверждала, что процесс выдачи британских паспортов в его нынешнем виде служит проявлением гендерной дискриминации. Однако председатель Высокого суда Джереми Бейкер отказался удовлетворить иск и признать официальную политику противоправной.

В настоящее время владельцы британских паспортов должны при регистрации указывать свою гендерную принадлежность.В прошлом году Канада присоединилась к списку государств, которые по желанию граждан выдают документы без указания их гендерной принадлежности.

В настоящее время Австралия, Дания, Индия, Непал, Новая Зеландия и Мальта ввели в паспорта третью категорию "Х".

Международная организации гражданской авиации ИКАО также признает эту категорию.

Люди, относящие себя к категории "бесполые", или "нонгендер", не проходят каких-либо операций по изменению пола, что отличает их от трансгендеров. Они либо отказываются признавать бинарные категории пола как таковые, либо относят себя сразу к обеим.


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