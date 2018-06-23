Политзаключенный Балух решил усилить голодовку

Заключенный в Крыму украинский активист голодает 96-й день.

Политзаключенный Балух решил усилить голодовку
Фото: facebook.com/zair.smedlya

Украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение усилить голодовку. Украинец отказывается от сухарей и переходит на воду, информирует сайт 15 минут.

Ранее издание сообщило, что Балух начал сухую голодовку, однако, эта информация не подтвердилась.

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха архиепископ Климент.

Адвокат политзаключенного Ольга Динзе позже уточнила, что речь идет о переходе на прием исключительно воды.

Как сообщалось, украинский активист Владимир Балух голодает 96-й день. За это время он потерял 30 кг.


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