Порошенко вручил орден 100-летнему ветерану Второй мировой, внук которого погиб в АТО

23-летний внук ветерана Иван Гутник-Залужный погиб в 2014-м.

Президент Петр Порошенко в Запорожье встретился с участником Второй мировой войны Иваном Залужным, внук которого погиб на Донбассе, защищая Украину от роSSийской агрессии.

Глава государства поздравил ветерана со 100-летним юбилеем и вручил ему орден "За мужество" ІІІ степени, сообщает пресс-служба президента.

Фото: president.gov.ua

"Дорогой Иван Аникеевич, низкий поклон вам и почет за ваш жизненный путь. Благодарность от всего украинского народа и за ваши боевые подвиги, и за внука-героя. Я искренне поздравляю вас с вашим столетним юбилеем и специально для этого сегодня прилетел в Запорожье. Чтобы вся страна видела, как мы чтим героев", - обратился Петр Порошенко к ветерану.

Фото: president.gov.ua

Президент напомнил, что три года назад имел честь приветствовать Ивана Аникеевича в зале Верховной Рады на торжественном собрании по случаю 70-летия победы во Второй мировой войне.

"Ваша семейная история, уважаемый Иван Аникеевич, прозвучала на всю Украину. Более того - прозвучала на весь мир как Ваше личное обращение к Путину, который лично развязал эту войну. И ваше обращение услышал украинский народ и, без всякого сомнения, услышали все народы мира, включая россиян", - отметил он.

Петр Порошенко и Иван Залужный также почтили память воинов, погибших в АТО и возложили цветы к памятному знаку на территории части.

Внук ветерана - 23-летний младший лейтенант Иван Гутник-Залужный был смертельно ранен 10 августа 2014 года во время обстрела террористами блокпоста в районе Амвросиевка Донецкой области. Ценой своей жизни он спас боевых товарищей. Иван посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

Дочь Ивана Аникейовича Залужного (мать Ивана Гутник-Залужного) - Галина Ивановна прошла войну в Афганистане.


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