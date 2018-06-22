?Генассамблея ООН призвала РоSSию вывести войска из Приднестровья

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РоSSийской Федерации "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы роSSийских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак считает, что группировки в Приднестровье являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.