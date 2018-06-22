Генассамблея ООН призвала РоSSию вывести войска из Приднестровья
Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.
Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались.
В документе содержится призыв к РоSSийской Федерации "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы роSSийских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.
Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.
Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак считает, что группировки в Приднестровье являются угрозой и для Украины, и для Молдовы.
В апреле вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что РоSSия не намерена выводить свои войска из Приднестровья, назвав их "миротворческой миссией по защите соотечественников".
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22.06.2018 16:25