Сенцов отказался просить фюрера РФ о помиловании

Состояние политзаключенного остается без изменений.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РоSSии на 20 лет, не будет писать прошение о помиловании.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс".

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе.По его словам, состояние Сенцова остается без изменений.

"Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - рассказал Динзе.

Накануне адвокат сообщил Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В марте Динзе сообщал, что Сенцов готов написать прошение о помиловании. На вопрос о возможном обмене и помиловании со стороны президента РФ адвокат ответил: "Он этого ждет, но сам говорит, что это будет очень нескоро. И если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек... Ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать".

Напомним, в августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным "в создании на территории полуострова террористического сообщества". Сенцов содержится в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, известной как "Белый медведь".

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в РоSSии.

19 июня первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко сообщила, что Сенцов не будет просить Путина о помиловании. При этом она напомнила, что для помилования Надежды Савченко к Путину формально обратились родственники погибших роSSийских журналистов, и он помиловал ее без обращения самой Савченко.