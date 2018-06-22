РоSSийский суд отправила бывшего "вице-премьера" Крыма в колонию на 11,5 лет
Казурину также назначен штраф в размере 56 млн рублей.
Подконтрольный РоSSии суд Симферополя приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима бывшего "заместителя председателя" оккупационной администрации Крыма Олега Казурина.
Об этом сообщает "Крыминформ".
Казурину также назначен штраф в размере 56 млн рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в течение 10 лет.
Управление Следкомитета по Республике Крым завершило расследование дела Казурина в конце прошлого года. Рассмотрение дела в суде началось в конце января.
Все это время Казурин находился в СИЗО. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе потерпевшего. Напомним, Казурин был задержан в аэропорту Симферополя перед вылетом в Москву 15 февраля 2017 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки - с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника 27 млн рублей за способствование выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи.
Кроме того, по данным роSSийского следствия, в январе 2017 года Казурин требовал от предпринимателя купить для него автомобиль марки Lexus RX350 и нежилое помещение площадью не менее 200 кв. м в Москве за якобы оказанное содействие в получении двух государственных контрактов на строительство объектов в Крыму.
Казурин занимал должность в оккупационной администрации Крыма до конца 2016 года и был уволен Сергеем Аксеновым "за систематическое невыполнение поручений".
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Политика
22.06.2018 16:25