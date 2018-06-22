Балух сильно похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат

Активист потерял 30 кг веса.

Украинский активист Владимир Балух, который в Крыму объявил голодовку против незаконных судебных преследований, похудел, его состояние ухудшилось.

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после заседания подконтрольного РоSSии Раздольненского райсуда Крыма, передает "Крым.Реалии".

Она подчеркнула, что Балух не намерен прекращать свой протест.

"Владимир продолжает свою голодовку в том же формате. Состояние его здоровья не улучшается. Сегодня мы с ним встретимся в ИВС, и он расскажет о дальнейших своих действиях в плане голодовки", - сообщила она.

По словам Динзе, за время голодовки Балух потерял 30 кг веса.

На фото из зала суда видно, что Балух сильно похудел.

Фото: facebook.com/zair.smedlya

Фото: facebook.com/zair.smedlya

На заседании в пятницу, 22 июня, суд допросил Балуха о его отношениях с начальником Раздольненского ИВС Валерием Ткаченко.

"Балух подробно рассказал о том, как "потерпевший" на протяжении долгого периода времени подвергал его унижениям и оскорблениям по национальному признаку, и как неоднократно применял к Балуху физическое насилие. Сегодня мы практически закончили рассмотрение уголовного дела", - рассказала адвокат.

На следующее заседание состоится 2 июля в 15:00. На нем запланированы прения сторон.

Напомним, 15 июня, суд Крыма продлил арест Балуха на два месяца. В здании суда ему стало плохо, к нему приезжала "скорая". Сообщалось, что ему сделали укол, но его состояние не улучшилось.

ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники роSSийской спецслужбы утверждали, что якобы нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Оккупационный суд признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники убеждены, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил на своем доме.