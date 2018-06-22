Нацполиция завершила формирование спецподразделения КОРД

Состоялся последний выпуск новых спецназовцев.

Национальная полиция завершила формирование личного состава специального подразделения "Корпус оперативно-внезапного действия" (КОРД).

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Сегодня, 22 июня, состоялся 14-й выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений КОРД", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин и специальный агент по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Мэтью Торесон.

Аброськин отметил, что кандидаты прошли интенсивный курс обучения, сдали экзамены и готовы отбыть в свои регионы для выполнения обязанностей. Он также поздравил выпускников от имени главы МВД Арсена Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева.

Аброськин поблагодарил партнеров из США за предоставленную техническую и методическую помощь.

Торесон также поздравил выпускников с завершением обучения и отметил, что посольство США в Украине и в дальнейшем будет поддерживать развитие спецподразделения.