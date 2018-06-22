Под роSSийским консульством в Киеве прошла акция "Заберите своих - отдайте наших"
Активисты надеются, что Путин смилуется над роSSийскими гражданами, которых "там нет".
В Киеве у консульского отдела роSSийского посольства прошла акция "Заберите своих - отдайте наших" в поддержку обмена пленными и политзаключенными, сообщает корреспондент LB.ua.
Организаторы акции - Медийная инициатива за права человека - собрали информацию об украинских политзаключенных в РоSSии и о задержанных в Украине гражданах РоSSии.
"На сегодняшний день украинским правозащитникам известно о как минимум 19 граждан РФ, которые были задержаны в связи с войной и обвиняются или уже осуждены за участие в незаконных вооруженных формированиях, шпионаже, ведении агрессивной войны и другим статьям Уголовного кодекса Украины. В РоSSии их имена не знают и судьбой этих людей почти не интересуются", - заявляют активисты.
Этой акцией под консульством активисты стремятся привлечь внимание к этой непопулярной теме, и таким образом ускорить возможный обмен и спасение Олега Сенцова вместе с другими гражданами Украины, которые удерживаются в роSSийских тюрьмах по политическим мотивам.
Представители консульства не вышли к активистам.
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