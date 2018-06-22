Минздрав назвал неожиданными высокие темпы подписания деклараций с врачами

"Мы ждали 2 млн в течение первых полгода. В действительности же за 2,5 месяца - 9,2 млн".

Министерство здравоохранения не ожидало, что темпы подписания деклараций с врачами будут такими высокими.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил замминистра Павел Ковтонюк.

"В апреле этого года началась кампания "Врач для каждой семьи", и каждый из нас может свободно выбрать себе семейного врача независимо от прописки. Популярность этой кампании оказалась неожиданной даже для нас. Мы ждали, что примерно 2 млн украинцев в течение первых полгода выберут себе врачей. В действительности же за 2,5 месяца 9,2 млн людей выбрали своих врачей. Каждый день приблизительно 200 тыс. украинцев выбирают себе врача. Это как среднего размера город, такой как Каменец-Подольский или Белая Церковь", - сказал он.

Ковтонюк добавил, что темпы кампании являются высокими даже в самых отдаленных селах.

При этом он признал, что не все регионы одинаково активно подписывают декларации.

"Есть лидеры, есть аутсайдеры. Лидерами по количеству людей, которые выбрали своих врачей, являются Винницкая, Харьковская, Полтавская, Черновицкая, Житомирская области. В Винницкой области уже почти половина населения выбрала своих врачей. Среди аутсайдеров - Сумская, Черкасская, Закарпатская, Одесская, Запорожская области. В Сумской области ситуация пока что, к сожалению, самая плохая. Очень медленно идет кампания, ведь это фактически лишение медиков лучших условий, лучшего дохода, а пациентов - лучшего обслуживания", - сказал он.

Замминистра сообщил, что кампания по выбору врачей уже начинает приносить результат в плане повышения качества услуг.

"Мы думали, что эти процессы будут начинаться позже, но мы уже видим первые признаки их. Например, в сельской местности для людей создаются возможности, чтобы люди не ехали лишний раз в райцентр ради медицинских услуг. В Великобагачанском районе Полтавской области вместо того, чтобы покупать дорогое оборудование для лабораторных исследований, в сельской амбулатории организовали логистику лабораторного материала через сумки-холодильники и автомобили, которые регулярно собирают этот материал по селам, завозят в райцентр, и вечером этого же дня через компьютер результаты приходят врачу в электронном виде. То есть человек в селе может сдать анализы и не ездить для этого в райцентр", - сказал Ковтонюк.

По его словам, это только первые изменения, которые будут затем распространяться по всей Украине.