Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"

Правоохранители расследуют два уголовных производства по факту задержания мужчины в маске и с автоматом под Кабинетом министров.

Об этом « Украинской правде » сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

«Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — ред.), поскольку там было и огнестрельное и холодное оружие», – сказала Блищик.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.

О том, сообщали ли мужчине о подозрении, Блищик сообщить не смогла.

«По состоянию на вчера подозрение ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать», — подытожила Блищик.

В то же время, как сообщает источник «УП» в правоохранительных органах, задержанный с оружием – подросток и, по его словам, шел стрелять депутатов.

«Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов», – сказал собеседник издания.

Он также добавил, что изъятое оружие является охотничьим, на него у отчима парня есть разрешение.

«Это охотничье ружье, зарегистрированное, у отца есть разрешение. При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова», – рассказал собеседник.

По его словам, правоохранители, вероятно, будут проверять, здоров ли парень психически.

«Будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе, если будут сомнения в его психическом здоровье, то и психиатрическая», — подытожил источник.