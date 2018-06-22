Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"
Правоохранители расследуют два уголовных производства по факту задержания мужчины в маске и с автоматом под Кабинетом министров.
Об этом «
«Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — ред.), поскольку там было и огнестрельное и холодное оружие», – сказала Блищик.
Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.
О том, сообщали ли мужчине о подозрении, Блищик сообщить не смогла.
«По состоянию на вчера подозрение ему не объявляли. Пока не могу ничего сказать», — подытожила Блищик.
В то же время, как сообщает источник «УП» в правоохранительных органах, задержанный с оружием – подросток и, по его словам, шел стрелять депутатов.
«Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов», – сказал собеседник издания.
Он также добавил, что изъятое оружие является охотничьим, на него у отчима парня есть разрешение.
«Это охотничье ружье, зарегистрированное, у отца есть разрешение. При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно как автомат Калашникова», – рассказал собеседник.
По его словам, правоохранители, вероятно, будут проверять, здоров ли парень психически.
«Будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе, если будут сомнения в его психическом здоровье, то и психиатрическая», — подытожил источник.
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Политика
22.06.2018 13:18