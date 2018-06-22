Мелания Трамп поехала к детям мигрантов в куртке "Мне все равно"

Фото первой леди вызвало бурю критики в социальных сетях.

Жена президента США Дональда Трампа Мелания подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она отправилась в Техас, чтобы посетить центр, где содержатся дети нелегальных мигрантов. На спине куртки большими буквами было написано "Мне правда все равно, а вам?" ("I really don't care do u?"), сообщает "Би-Би-Си".

Пресс-секретарь первой леди, которая до брака с Трампом много лет занималась модельным бизнесом, заявила, что никакого скрытого смысла в выборе одежды не было.

Сам Дональд Трамп позже написал в "Твиттере", что послание на куртке "относится к СМИ , публикующим фейковые новости".

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2018 г.

"Фраза "Мне правда все равно, а вам?", написанная на спине куртки Мелании, относится к СМИ , распространяющим фейковые новости. Мелания поняла, насколько они лживы, и теперь ей на самом деле все равно!" - написал президент.

Тем не менее куртка вызвала бурную реакцию и осуждение в социальных сетях. Через несколько часов после того как Мелания Трамп взошла на трап самолета в этой куртке - и в соцсетях мгновенно разразилась буря критики, - она приземлилась в Техасе и сошла по трапу уже в другой куртке. Она никак не отреагировала на вопросы журналистов.

Пресс-представительница Мелании Трамп в том же "Твиттере" обрушилась на американскую прессу за то, что журналисты уделяют слишком много внимания гардеробу Мелании, а не самой поездке.

"Сегодняшняя встреча с детьми в Техасе была очень продуктивной. Если бы СМИ тратили больше времени и усилий, рассказывая о том, что она делает, и о ее попытках помочь детям, а не на обсуждение ее одежды, то мы бы достигли намного большего для этих детей", - этот твит Стефани Гришам снабдила двумя хэштегами: #ЕйНеВсеРавно" и #ЭтоПростоКуртка.

Мелания Трамп снова надела куртку Zara, приземлившись в Вашингтоне.