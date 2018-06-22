Украина вспоминает жертв Второй мировой войны

Сегодня 67-я годовщина нападения немецкой армии на Советский Союз.

Священный долг украинцев перед жертвами Второй мировой войны и сегодняшними Героями - победить врага, который разжигает костер войны на украинской земле. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

"В День скорби и чествования памяти жертв войны все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине", - написал Порошенко.

Президент убежден, что мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. "Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и Героями нашего времени", - подчеркнул глава государства.

Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны. 22 июня 1941 нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась немецко-советская война 1941-1945 годов, как составляющая, но основная часть Второй мировой войны.