"Укроборонпром" подал иск против журнала "Новое время" за публикацию о БМП

Иск будет рассматривать Подольский райсуд Киева.

"Укроборонпром" подал иск против журнала "Новое время" за публикацию о БМП
Фото: Інформатор

Государственный концерн "Укроборонпром" 13 июня подал иск против журнала "Новое время" за публикацию о коррупции при закупках БМП-1АК в рамках военно-торгового сотрудничества с Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Иск будет рассматривать Подольский райсуд Киева. Ответчиками выступают журналист Иван Верстюк и ООО "Издательский дом Медиа-ДК".

"Публикация издания дискредитирует деловую репутацию "Укроборонпрома" и его иностранных партнеров. Она ставит под угрозу срыва как незавершенный контракт на поставку БМП-1 для Вооруженных сил Украины, так и планируемые закупки вооружения по импорту в странах ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, в апрельском номере журнала "Новое время" вышла статья, где была описана схема по закупке Житомирским бронетанковым заводом (ЖБЗ) в Польше у компании Wt?rplast списанных с вооружения разобранных советских БМП-1 1980-х годов выпуска. Польская компания покупала их у чешской Excalibur Army по €20–25 тыс. за единицу, после чего разбирала БМП, отделяя башни от шасси. Затем ЖБЗ, который входит в госконцерн "Укроборонпром", ввозил части БМП в Украину по отдельности, написало издание. По его информации, каждая башня оценивалась в $66 тыс., а каждое шасси – в $99 тыс. Ранее разобранные части на заводе снова соединяли. Стоимость этих работ составляла еще $40 тыс. за единицу.

Якобы БМП стоимостью €20 тыс. обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тыс., говорится в материале. Отмечается, что в 2017 году Минобороны Украины купило 200 таких боевых машин, заплатив за них $41 млн.


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