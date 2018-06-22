Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО

Украина пообещала Венгрии уточнить языковую статью закона "Об образовании".

Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Фото: facebook.com / Тетяна Когутич

Венгрия больше не будет блокировать участие Украины в июльском саммите НАТО. В то же время решение Венгрии о блокировании политических встреч комиссии Украина-НАТО остается в силе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет закарпатское издание "Мукачево.net".

"Недавно я встречался с Майком Помпео в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся Саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе", - цитирует издание заявление венгерского министра по итогам заседания венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам закона Украины об образовании.

Участие в нем приняли четыре министра: главы МИД Пийтер Сийярто и Павел Климкин, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер.

Климкин в свою очередь сказал, что это были очень важные консультации о том, как имплементировать закон об образовании. По его словам следующие консультации состоятся в начале июля, так как имеется положительная динамика.

"Мы заинтересованы в сохранении венгерского нацменьшинства, а также в том, чтобы все умели разговаривать на украинском языке. Мы должны научить учителей преподавать украинский язык, должны изменить методику", - отметил Климкин.

"Закарпатские венгры должны сохранить свою идентичность, но при этом свободно разговаривать на украинском языке. Мы перешли к очень детальным консультациям по имплементации закона об образовании. Мы оборудуем кабинеты изучения украинского языка в школах нацменшин. Закон о среднем образовании должен уточнить, как будет использоваться 7 статья закона об образовании, и это мы обсудили с венгерскими коллегами", - добавила Лилия Гриневич.

Напомним, что с осени 2017 года между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В частности, Венгрия несколько раз блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД. Кроме того, 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле. Порошенко отвечал, что не собирается отменять поездку.


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