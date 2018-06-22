Борьба с контрабандой увеличит поступления в бюджет минимум на 100 млрд грн, - Аваков

Кабмин изменяет правила борьбы с черными и серыми схемами.

Борьба с контрабандой увеличит поступления в бюджет минимум на 100 млрд грн. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков по итогам встречи с предпринимателями относительно борьбы правоохранительных органов с контрабандой на таможне, передаёт корреспондент LB.ua.

«Сегодня мы провели совещание совместно с Министерством финансов и ГФС, где мы чётко акцентировали на необходимости взаимодействия с бизнесом и бизнес-ассоциациями в моменте изменений системы контроля за таможенным оформлением. Когда речь идёт о пресечении контрабандных потоков, наносящих ущерб бюджету. По нашим оценкам, это более 100 млрд грн. Наша цель, чтобы новые меры и новая система действий, не помешали системе бизнеса, который честный, функционировать адекватно», — заявил он.

Также Аваков выразил уверенность, что новая система по борьбе с контрабандой приведёт к увеличению поступлений в бюджет.

«Мы хотим получить поддержку нормальных и легальных бизнес структур наших процессов. Чтобы нам подсказали, что мы делаем не так. Чтобы у нас был обратный механизм связи... Все это приведёт к плюс 100 млрд грн поступлений в бюджет», — уверен он.

В свою очередь, и.о. министра финансов Оксана Маркарова добавила, что такие совместные встречи будут на постоянной основе и не являются разовым мероприятием.

«Главная задача - чтобы честный бизнес чувствовал себя спокойно. А изменение правил направлено исключительно на борьбу с серыми и чёрными схемами. Это все вместе приведёт к улучшению конкуренции», — прогнозирует она.