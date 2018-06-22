Депутаты Оппоблока требуют от Минздрава отчет о международной поездке

Делегация Украины посетила 71-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Оппозиционные депутаты Игорь Шурма и Артур Мартовицкий требуют от Министерства здравоохранения подробного отчета о посещении Всемирной ассамблеи здравоохранения. Парламентарии возмущены тем, что украинская делегация отправилась на сессию ВОЗ, хотя не имеет там права голоса.

Соответствующий депутатский запрос в адрес Минздрава опубликовала и.о. министра Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

"Получили депутатский запрос. Народный депутат из оппозиционного блока Игорь Шурма считает подрывом авторитета Украины на мировой арене участие украинской делегации в работе 71-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, которую представляла наша команда. Очевидно, особенно возмутило регионала, в своей речи я вспомнила преступления РоSSии против Украины и требование освободить украинских пленников Кремля", - написала Супрун.И.о. министра напомнила, что Украина не оплачивала членские взносы ВОЗ именно "во времена регионалов", а в этом году заплатила этот взнос впервые после длительного перерыва.

Фото: facebook/ulanasuprun

Фото: facebook/ulanasuprun

Комментируя запрос, Супрун уточнила, что народный депутат Шурма "сделал в свое время помощником в ВРУ своего кума Богдана Федака".

"Эта личность фигурировала в уголовном деле по продаже детей за границу и была приговорена к заключению. В 2010 году Шурма пролоббировал его на должность главного врача Харьковской областной клинической больницы. А недавно пытался снова протолкнуть на голову департамента здравоохранения Харьковской области, однако наша команда не согласовала эту кандидатуру. И сейчас Богдан Федак пытается получить должность через суд", - написала Супрун.

По мнению и.о. министра запрос связан с тем, что коррупция в медицинской системе становится невозможной, поэтому депутаты ищут новые способы помешать медицинской реформе.

Напомним, за первые 2 месяца с начала подписной кампании декларации с врачами подписали более 9 млн. украинцев, что превзошло самые смелые ожидания Минздрава.