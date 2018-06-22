Рева заговорил о минимальной зарплате в 8–9 тыс. грн

Андрей Рева

Ориентиром должна быть минимальная зарплата на уровне 8–9 тыс. грн.

Минимальную зарплату в Украине необходимо повысить до 4,2 тыс. грн, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Представьте, что минимальную зарплату мы подняли до 5 тыс. грн. Из них 1 тыс. грн – это налог на доходы физлиц и военный сбор. Помимо этого, работодателю нужно будет перечислить 1185 грн в Пенсионный фонд. То есть от повышения уровня минимальной зарплаты, прежде всего, выиграет Пенсионный фонд. Из 1 тыс. грн – 600 грн получает город областного значения, 150 грн – область и 250 грн – госбюджет. Однако из бюджета вместе с этими 250 грн нужно выделить еще 370 грн для области и города в качестве субвенций на образование и медицину в связи с увеличением минимальной зарплаты. Если бы государство хотя бы выходило «в ноль», повысить зарплаты можно было бы уже сейчас. А так, нам нужны дополнительные средства, чтобы передать их в местные бюджеты. Где взять эти деньги? С других доходов. Но это можно сделать только при перевыполнении плана по другим статьям. А у нас ситуация противоположная», – отметил Рева.

Он подчеркнул, что без повышения заработных плат остановить процесс трудовой миграции украинцев в другие страны не удастся.

«Еще один вариант – пересмотр системы распределения средств, чтобы местные органы управления, возможно, получали из бюджета немного меньше денег. Субвенции они все равно получат в полном объеме. И тогда бы можно было говорить о повышении зарплат. Работодатели в Украине начинают ощущать дефицит рабочей силы. А чтобы остановить процесс трудовой миграции, нужно повышать зарплату. И они готовы это делать, но есть проблема технического, организационного характера. Ее нужно решать. Для этого необходимы законодательные изменения. Хочешь – не хочешь, а повышать зарплаты нужно. Железного занавеса больше нет, и мы не можем запретить людям выезжать из страны. И если мы хотим сохранить рабочие кадры, то должны стимулировать их оставаться в Украине. Другого способа, кроме повышения зарплат, нет», – сказал министр.

По его словам, ориентиром должна быть минимальная зарплата на уровне 8–9 тыс. грн.

«Теневой сектор» в экономике Украины составляет около 35–40%. По состоянию на 1 декабря 2016 года 67 тыс. руководителей частных предприятий показывали зарплату на уровне 1450 грн. Когда мы подняли минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн, они же свои доходы не уменьшили. То есть часть зарплаты мы заставили их «отбелить». А в прошлом году фонд оплаты труда по стране вырос на 212 млрд грн. Откуда взялись эти деньги? Их же не напечатали. Просто они были выведены из тени. Мы отталкиваемся от спроса и предложения на рынке труда. И видим, что минимальная зарплата в 8–9 тыс. грн – это тот ориентир, к которому можно двигаться. Правда, не одним скачком. А минимальную зарплату в 4,2 тыс. грн даже обсуждать нечего – нужно взять и поднять», – резюмировал Рева.


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