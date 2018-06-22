Тымчук: митрополиты УПЦ МП летят в Стамбул агитировать против автокефалии для Украины

Перелет финансирует нардеп Новинский.

Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что 23 июня три митрополита УПЦ Московского патриархата отправятся в Стамбул на аудиенцию с вселенским патриархом Варфоломеем. Он утверждает, что они намерены агитировать против предоставления автокефалии для украинской церкви.

"Митрополиты Антоний, Илларион и Агафангел отправятся в Стамбул и попытаются получить долгожданную аудиенцию у вселенского патриарха Варфоломея... Необходимость вояжа высоких духовных чинов РПЦ на Фанар [район в Стамбуле, где расположена резиденция вселенского патриарха] обусловлена срывом планов роSSийского агрессора по недопущению получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В Кремле и руководстве РПЦ начинают понимать дипломатическую необратимость процесса, в результате чего в настоящее время идет пересмотр дальнейшей стратегии по противодействию созданию и становлению Украинской поместной православной церкви", - написал Тымчук в фейсбуке.

По его словам, финансирует перелет митрополитов в Стамбул народный депутат Вадим Новинский.

"Особый интерес в данной истории представляет организационный момент. А именно, возникает вопрос: представители украинского экзархата РПЦ и в этот раз будут пробиваться на встречу в сопровождении «дипкорпуса» страны-агрессора, как это случилось во время декабрьского вояжа митрополита Антония, протоирея Николая (Данилевича) и народного депутата Новинского? Тогда, напомним, «делегацию» встречал и сопровождал заместитель генерального консула РФ в Стамбуле Дмитрий Евдокимов", - сообщил Тымчук.

Напомним, 17 апреля Президент Петр Порошенко объявил лидерам парламентских фракций о намерении обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали за соответствующее постановление.

В прошлом году Порошенко говорил, что князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и поэтому именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.