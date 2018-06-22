Филарет: УПЦ получит автокефалию с вероятностью 99%

"Томос уже есть, написанный богословами и обоснованный".

Филарет: УПЦ получит автокефалию с вероятностью 99%
Фото: Макс Требухов

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что украинская церковь получит автокефалию от Вселенского патриархата с вероятностью 99%.

"Мы надеемся на то, что украинская церковь получит томос. Вероятность этого - 99 процентов. Большую роль здесь играет президент Петр Порошенко, он сумел убедить вселенского патриарха в необходимости такого решения. Для предоставления томоса необходимо решение синода. Заседание синода назначено на первую половину июля в Стамбуле,в Константинопольской церкви", - рассказал Филарет в интервью "Голосу Украины".

Предстоятель УПЦ КП заявил, что РоSSия пытается сделать все, чтобы синод не утвердил Томос.

"Но он уже есть, написанный богословами и обоснованный. В основу положен факт незаконного, неканонического присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году. Из-за этого вселенский патриарх до сих пор считает Киевскую митрополию своей канонической территорией. Это во-первых. Во-вторых, на этом же основании константинопольский патриарх в 1924 году предоставил автокефалию Польской церкви, которая была частью Киевской митрополии. На то время Польша стала независимым государством... Как в 1924 году к вселенскому патриарху обращался Пилсудский, епископат Польской церкви, так к вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии обратились президент Петр Порошенко, Верховная Рада, епископаты Киевского патриархата и УАПЦ. Все это в томосе отмечено", - сказал Филарет.

Он подтвердил, что предоставление томоса будет фактически означать объединение УПЦ КП и УАПЦ, тогда как Московскому патриархату придется решать, присоединяться ли к Украинской церкви либо оставаться с Москвой.

"Но те, кто не присоединиться, не будут иметь права называться Украинской православной церковью, а будут только митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине. Если они хотят молиться с Московским патриархатом - пускай молятся", - сказал Филарет.


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