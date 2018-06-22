Аваков анонсировал новый комплекс мер силовиков и ГФС по борьбе с контрабандой на таможне

"Это будут новые совместные группы контроля".

Силовики и ГФС готовы применить новый комплекс мер по борьбе с контрабандой на таможне. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с предпринимателями относительно борьбы правоохранительных органов с контрабандой на таможне, передаёт корреспондент LB.ua.

«Сегодня мы проводим рабочую встречу для того, чтобы представители бизнес ассоциаций и со стороны с бизнеса ясно понимали ситуацию, которая связана с новым порядком контроля на украинской таможне», — заявил он.

Министр обратил внимание, что на общей встрече присутствуют нынешний глава ГФС, и.о. главы Минфина, народные депутаты.

«Мы обсудим новые процедуры, которые хотим применить. Обсудим процедуры, чтобы с новыми правилами мы, как говорят, не выплеснули ребёнка», — добавил он.

Аваков напомнил, что вчера состоялась расширения встреча в Кабмине во главе с премьером относительно борьбы с контрабандой.

«Есть постановление КМУ и поручение премьера, где детально прописываются новые правила, согласно которым и ГФС и силовики предпримут ряд комплексных решений и новых мер... Они будут соответствовать действующему законодательству, но предполагают новый порядок. Это будут новые совместные группы контроля, это будет особый порядок аналитики и специальные процедуры контроля в нейтральных и украинских водах, в частности, когда речь идёт о незаконном нерастаможенном топливе», — сказал министр.