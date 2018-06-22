СНБО ввел дополнительные санкции против роSSийских компаний

Санкционный список "снхронизирован" с действиями США

Совет национальной безопасности и обороны Украины 21 июня обновил санкционные списки и ввел санкции в отношении 1762 физических и 786 юридических лиц. Санкции украинского правительства симметричны санкциям, введенным США против юридических лиц, причастных к деятельности роSSийских спецслужб в киберпространстве. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СНБО.

Президент Украины указом №176 ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"По инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физические лица и 786 юридических лиц", - сообщили в Совбезе.

Санкции, в частности, введены в отношении:

Научно-исследовательский институт "Квант";

ООО "Дайвтехносервис";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:

Центральная избирательная комиссия РоSSийской Федерации;

Избирательная комиссия "Республики Крым";

ВсероSSийская политическая партия "Единая РоSSия";

Политическая партия "Либерально-демократическая партия РоSSии" (ЛДПР)

ВсероSSийская политическая партия "Родина";

Политическая партия "Демократическая партия РоSSии";

Союз ветеранов Афганистана;

Политическая партия "Патриоты РоSSии";

ОбщероSSийская общественная организация "Союз пенсионеров РоSSии";

ВсероSSийская политическая партия "Аграрная партия РоSSии";

Политическая партия "Коммунистическая партия РоSSийской Федерации";

ВсероSSийская общественная организация "Боевое братство";

ОбщероSSийское общественное движение "Корпус" За чистые выборы ".

Введены санкции в отношении роSSийских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", расположенного на оккупированной территории Украины и, как отмечается, «активно используется государством-агрессором против нашей страны". В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:

Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";

Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";

ООО "АРД Сатком Сервис";

ООО "РусИнтеКо";

ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации»;

ООО "Лидер строй";

ООО "ПРОЕКТ";

ООО "М-Телеком";

ООО "Альфател";

ООО "ПБР";

ООО "АСЗ".

Санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в государственной думы, и в отношении которых введено санкции правительством США , среди которых известный роSSийский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Напомним, в конце мая Украина ввела санкции против более 1,7 тыс. человек и 750 организаций.