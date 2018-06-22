СНБО ввел дополнительные санкции против роSSийских компаний
Санкционный список "снхронизирован" с действиями США
Совет национальной безопасности и обороны Украины 21 июня обновил санкционные списки и ввел санкции в отношении 1762 физических и 786 юридических лиц. Санкции украинского правительства симметричны санкциям, введенным США против юридических лиц, причастных к деятельности роSSийских спецслужб в киберпространстве. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СНБО.
Президент Украины указом №176 ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
"По инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физические лица и 786 юридических лиц", - сообщили в Совбезе.
Санкции, в частности, введены в отношении:
- Научно-исследовательский институт "Квант";
- ООО "Дайвтехносервис";
- ООО "Цифровые технологии безопасности";
- ERPScan BV;
- Embedi Limited.
Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:
- Центральная избирательная комиссия РоSSийской Федерации;
- Избирательная комиссия "Республики Крым";
- ВсероSSийская политическая партия "Единая РоSSия";
- Политическая партия "Либерально-демократическая партия РоSSии" (ЛДПР)
- ВсероSSийская политическая партия "Родина";
- Политическая партия "Демократическая партия РоSSии";
- Союз ветеранов Афганистана;
- Политическая партия "Патриоты РоSSии";
- ОбщероSSийская общественная организация "Союз пенсионеров РоSSии";
- ВсероSSийская политическая партия "Аграрная партия РоSSии";
- Политическая партия "Коммунистическая партия РоSSийской Федерации";
- ВсероSSийская общественная организация "Боевое братство";
- ОбщероSSийское общественное движение "Корпус" За чистые выборы ".
Введены санкции в отношении роSSийских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", расположенного на оккупированной территории Украины и, как отмечается, «активно используется государством-агрессором против нашей страны". В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:
- Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
- Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
- ООО "АРД Сатком Сервис";
- ООО "РусИнтеКо";
- ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации»;
- ООО "Лидер строй";
- ООО "ПРОЕКТ";
- ООО "М-Телеком";
- ООО "Альфател";
- ООО "ПБР";
- ООО "АСЗ".
Санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя в рамках выборов в государственной думы, и в отношении которых введено санкции правительством США, среди которых известный роSSийский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.
Напомним, в конце мая Украина ввела санкции против более 1,7 тыс. человек и 750 организаций.
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