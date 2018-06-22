Трамп может ввести санкции против "Северного потока-2", - Аслунд

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции в связи с роSSийским газотранспортным проектом «Северный поток – 2».

Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в эфире программы «БАЦМАН» главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман на канале « 112 Украина «.

«Трамп ненавидит «Северный поток – 2″. Возможно, он решит ввести санкции. Ныне существующее законодательство США дает ему такие права», – сказал Аслунд.

Он также ранее отмечал, что проект могут и не реализовать из-за материальных и технических трудностей и санкций против бизнесменов Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга.