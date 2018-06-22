"Интер" снова показал свой "ватный" взгляд: телеканал транслирует рекламы о ВОВ

Интер

Украинский телевизионный канал "Интер" оказался опять в центре скандала. Его подловили на транслировании советской пропаганды и пропаганды Кремля о Второй мировой войне. Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook Сергей Лоико, передает Час Пик.

По его словам, вчера, 21 июня, при просмотре матча Аргентина - Хорватия (ЧМ-2018) в середине игры появилась реклама, на которой анонсировали советский фильм о войне по случаю "70-летия ВОВ".

Он отметил, что "ВОВ" - это порождение советской пропаганды.

В свою очередь, одни пользователи соцсети считают, что телеканал давно пора уже лишить лицензии, другие вообще считают, что смотреть ЧМ-2018 - это мыслепреступление.

"Ну, во-первых, чего вы смотрите кровавый чемпионат? А во-вторых "Интер" давно уже переобутый. Вы не знали?", "Взагалi Вторая мировая началась 1сентября 1939 года, а Великая Отечественная 22июня 1941 года. Так что на "Интере" правы абсолютно.Но это так, взагали по заголям. А вообще смотреть трансляцию из Кровавого Мордора, в то время когда темные силы контрреволюции..., а мировая прогрессивная общественность...нет ли здесь какого мыслепреступления?", - комментируют в соцсети.


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