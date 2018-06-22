"Интер" снова показал свой "ватный" взгляд: телеканал транслирует рекламы о ВОВ
Украинский телевизионный канал "Интер" оказался опять в центре скандала. Его подловили на транслировании советской пропаганды и пропаганды Кремля о Второй мировой войне. Об этом написала на своей странице в соцсети Facebook Сергей Лоико, передает Час Пик.
По его словам, вчера, 21 июня, при просмотре матча Аргентина - Хорватия (ЧМ-2018) в середине игры появилась реклама, на которой анонсировали советский фильм о войне по случаю "70-летия ВОВ".
Он отметил, что "ВОВ" - это порождение советской пропаганды.
В свою очередь, одни пользователи соцсети считают, что телеканал давно пора уже лишить лицензии, другие вообще считают, что смотреть ЧМ-2018 - это мыслепреступление.
"Ну, во-первых, чего вы смотрите кровавый чемпионат? А во-вторых "Интер" давно уже переобутый. Вы не знали?", "Взагалi Вторая мировая началась 1сентября 1939 года, а Великая Отечественная 22июня 1941 года. Так что на "Интере" правы абсолютно.Но это так, взагали по заголям. А вообще смотреть трансляцию из Кровавого Мордора, в то время когда темные силы контрреволюции..., а мировая прогрессивная общественность...нет ли здесь какого мыслепреступления?", - комментируют в соцсети.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
21.06.2018 21:32
22.06.2018 12:21