Лидер правящей партии в Румынии получил 3,5 года тюрьмы
Ливиу Драгня признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением.
Председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии (PSD) Ливиу Драгня в четверг, 21 июня, приговорен Верховным судом страны к реальному сроку лишения свободы на три с половиной года.
Политик признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в другой палате Верховного суда, передает Немецкая волна.
Драгня обвиняется в том, что в бытность главой округа Телеорман он был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. Согласно материалам суда, двое фиктивных служащих в период с 2006 по 2013 годы получали зарплату от этого ведомства, хотя на самом деле работали на PSD.
В рамках данного дела Верховный суд Румынии приговорил к лишению свободы еще 9 фигурантов.
Напомним, международная правозащитная организация Transparency International назвала Румынию одной из наиболее коррумпированных стран ЕС.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.06.2018 21:02