Лидер правящей партии в Румынии получил 3,5 года тюрьмы

Ливиу Драгня признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением.

Председатель правящей в Румынии Социал-демократической партии (PSD) Ливиу Драгня в четверг, 21 июня, приговорен Верховным судом страны к реальному сроку лишения свободы на три с половиной года.

Политик признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в другой палате Верховного суда, передает Немецкая волна.

Драгня обвиняется в том, что в бытность главой округа Телеорман он был причастен к фиктивному найму служащих на работу в ведомство по делам молодежи. Согласно материалам суда, двое фиктивных служащих в период с 2006 по 2013 годы получали зарплату от этого ведомства, хотя на самом деле работали на PSD.

В рамках данного дела Верховный суд Румынии приговорил к лишению свободы еще 9 фигурантов.