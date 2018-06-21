Помощник госсекретаря США заявил об опасности зависимости Европы от роSSийского газа

Украина создает группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2".

Проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не идут на пользу западным странам.

Об этом в Брюсселе заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Весс Митчелл.

"Строительство газопроводов, таких как" Северный поток-2 "и" Турецкий поток ", увеличивает зависимость Европы от роSSийских энергетических монополистов. Это наносит вред Западу", - цитирует Митчелла Интерфакс-Украина.

Помощник госсекретаря США отметил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "роSSийского энергетического шантажа", а также привлечь РоSSию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.