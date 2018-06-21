Советник Трампа в июне посетит Москву для подготовки встречи президента США с фюрером РФ
Визит запланирован на 25-27 июня.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен в конце июня посетить Москву для того, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с роSSийским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщил представитель Совета по национальной безопасности США Гарретт Маркуис."25-27 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, и отправится в Москву, чтобы обсудить возможную встречу между Трампом и Путиным", - написал он в Twitter.
В начале июня The Wall Street Journal сообщал, что Белый дом планирует встречу Трампа с Путиным. Посол США в РоSSии Джон Хантсман находился в Вашингтоне, чтобы помочь организовать встречу между Трампом и Путиным, дата и место которой еще не согласованы.
Ожидается, что во время встречи президенты должны, в частности, обсудить вопрос Сирии, Украины и контроля над ядерным вооружением. Цель встречи - решить долгосрочные разногласия.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что при личном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G7, он непременно попросил бы его уйти из Украины и Сирии.
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