Вышинский требует от следователя встречу с роSSийским консулом

По словам адвоката, журналист добивается этой встречи с 1 июня.

Вышинский требует от следователя встречу с роSSийским консулом
Кирилл Вышинский (в центре) з адвокатами
Фото: most.ks.ua

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский обратился с заявлением к следователю с требованием реализовать его право на встречу с роSSийским консулом. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, пишет УНН.

"Об этом он заявлял еще 1 июня во время выступления в Апелляционном суде Херсонской области. К тому же, он письменно обращался так же в дипломатические учреждения. Когда понял, что к нему не хотят пускать консула, он обратился еще к следователю с требованием, чтобы была реализация его права на встречу с консулом ", - сказал Доманский.

Пока, отметил адвокат, такой встречи с роSSийским консулом не произошло.

Напомним, 15 мая в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома в Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиа-структур, подконтрольных РФ. В тот же день Вышинского задержали по подозрению в государственной измене.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе арест Вышинскому.


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