Супруге Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничестве

Сторона обвинения считает, что Сара неправомерно тратила бюджетные деньги.

Супруге Нетаньяху выдвинули обвинения в мошенничестве
Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой
Фото: 7Kanal.co.il

Израильская прокуратура выдвинула обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием жене премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху.

Об этом сообщает газета Haaretz.

Сторона обвинения считает, что Сара Нетаньяху неправомерно тратила бюджетные деньги. Она потратила около 100 тыс. долларов на заказ еды в резиденцию премьер-министра страны из дорогих ресторанов. Отмечается, что речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По версии следствия, подобными действиями супруга премьера нарушала правила, которые предусматривают запрет на заказ готовой еды из ресторанов непосредственно в резиденцию в том случае, если в ней уже и так работают повара. В указанный период в резиденции работал персонал, специально наняли для приготовления пищи для премьера и его жены, а также их гостей.

Сама жена премьер-министра ранее отвергла все обвинения в свой адрес. По словам команды ее адвокатов, "ее проинформировали о том, что она тем самым, возможно, осуществляла уголовное преступление".

Напомним, следователи допросили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену Сару по подозрению в коррупции.


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