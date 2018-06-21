В Ровно при поджоге квартиры пострадал местный депутат БПП

Неизвестные подожгли дверь квартиры, где находился депутат.

Депутат Ровенского облсовета от БПП Николай Лобчук пострадал в результате поджога дверей квартиры. По информации местного издания "ЧаРивне", депутат находился в квартире своего брата, когда дверь подожгли. Оба мужчины госпитализированы с ожогами.

Фото: rv.npu.gov.ua

По данным национальной полиции, пожар начался в четверг ночью, около 1:20. в многоэтажном доме на ул. Евгения Коновальца. Еще до приезда спасателей жители дома самостоятельно пытались потушить пламя и эвакуировать людей.

"Нашу жизнь спасла собака, которая начала лаять. Мы выбежали на балкон, и там ждали спасателей. Поджог я связываю полностью со своей депутатской деятельностью. Несколько раз мне бросали гранаты, были предупреждения, и на этот раз уже подожгли квартиру", - рассказал депутат.

Фото: rv.npu.gov.ua

Главный врач Ривненской областной больницы Иван Зима пояснил, что состояние депутата и его брата удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

По факту поджога полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в конце мая в Киеве неизвестный мужчина поджег на автостоянке автомобиль помощника нардепа Игоря Мосийчука.


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