Над Балухом в СИЗО установили видеонаблюдение, - Чийгоз

Политзаключенный продолжает голодовку.

В камере симферопольского СИЗО , где содержится голодающий с марта украинский политзаключенный Владимир Балух, установили видеонаблюдение. Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

"У него в камере установили дополнительно видеонаблюдение. Такие методы практикуются в особых случаях. Учитывая его резонансное дело и то, что он публичный, - это раздражает руководство. Каждый день к нему приходят с проверками. Ситуация у него довольно сложная, но он продолжает держать голодовку", - сообщил Чийгоз.

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму. По ее словам, Балух содержится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с ним в камере находится еще один человек.

Однако 12 июня "Крымская правозащитная группа" сообщила, что у Балуха из камеры забрали телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова. А 10 июня его поместили в камеру- "карандаш", где можно только стоять и сидеть, и продержали около двух часов.