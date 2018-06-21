Сумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственным

Речь идет о коммунальных зданиях во время официальных мероприятий.

В Сумах на официальных мероприятиях будут поднимать не только государственный флаг, но и красно-черный боевой флаг Организации украинских националистов. Такое решение вчера на очередной сессии приняли депутаты городского совета.

"... Отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы за независимость Украины, Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-черный флаг ", - говорится в решении.

Перед началом заседания городские активисты провели автопробег по городу с национальным и черно-красным флагами.

"Если в нашем совете, на наших админзданиях будет вывешен флаг Украинской борьбы, то я думаю, что ни одна сепаратистская сволочь не сможет ступить через порог нашего совета. В определенном смысле это даже оберег", - заявил организатор автопробега Максим Галицкий.

Напомним, ранее боевой флаг ОУН на официальных мероприятиях решили поднимать во Львове, также инициативу поддержали в Черновцах, Полтаве и в Хмельницком облсовете. 28 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8207 "О Знамени Национальной Достоинства".