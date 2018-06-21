Сумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственным

Речь идет о коммунальных зданиях во время официальных мероприятий.

Сумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственным
Фото: io.ua

В Сумах на официальных мероприятиях будут поднимать не только государственный флаг, но и красно-черный боевой флаг Организации украинских националистов. Такое решение вчера на очередной сессии приняли депутаты городского совета.

"... Отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы за независимость Украины, Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-черный флаг ", - говорится в решении.

Перед началом заседания городские активисты провели автопробег по городу с национальным и черно-красным флагами.

"Если в нашем совете, на наших админзданиях будет вывешен флаг Украинской борьбы, то я думаю, что ни одна сепаратистская сволочь не сможет ступить через порог нашего совета. В определенном смысле это даже оберег", - заявил организатор автопробега Максим Галицкий.

Напомним, ранее боевой флаг ОУН на официальных мероприятиях решили поднимать во Львове, также инициативу поддержали в Черновцах, Полтаве и в Хмельницком облсовете. 28 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8207 "О Знамени Национальной Достоинства".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсоветеВ Харькове неизвестные в балаклавах бросили дымовую шашку в горсовете
"Відродження" призывает МВД наказать виновных в столкновениях возле Харьковского горсовета"Відродження" призывает МВД наказать виновных в столкновениях возле Харьковского горсовета
Суд разрешил отбор биологических образцов у ВышинскогоСуд разрешил отбор биологических образцов у Вышинского
Начальник управления Ужгородского горсовета попалась на $800 взяткиНачальник управления Ужгородского горсовета попалась на $800 взятки
Суд разрешил Труханову выезжать за границуСуд разрешил Труханову выезжать за границу
Мария Гайдар решила сложить полномочия депутата Одесского облсоветаМария Гайдар решила сложить полномочия депутата Одесского облсовета
Трамп: Обама разрешил РоSSии забрать КрымТрамп: Обама разрешил РоSSии забрать Крым
МИД Турции продолжит поднимать вопрос Крыма на всех международных площадкахМИД Турции продолжит поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках
СБУ освободила студента, задержанного боевиками "ЛНР" за поднятие украинского флага над школойСБУ освободила студента, задержанного боевиками "ЛНР" за поднятие украинского флага над школой
Тымчук: РоSSия решила снизить активность боевых действий на Донбассе в период ЧМ-2018Тымчук: РоSSия решила снизить активность боевых действий на Донбассе в период ЧМ-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости